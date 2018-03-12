Особые привилегии+
Проинвестбанк, вклад Все вклады банка
Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт и СНИЛС.
Валюта
₽
Ставка
7,20%
Сумма
от 1 400 000 ₽
Срок
370 дней
Основные характеристики
- выплата ежеквартально
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
102 181 ₽
Ставка
7,2%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|370 дней
|от 1 400 000 ₽
|7,2
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежеквартально
на текущий счёт или на счёт банковской карты
бесплатно оформляется пластиковая карта банка
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
через кассу 5 000 рублей, безналичным способом - без ограничений; до 100-го дня включительно
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
ранее выплаченные проценты сохраняются
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 05.03.2018 13:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Особые привилегии+» в 8 городах России
2 210
Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Профессиональный инвестиционный банк»
- Адрес
-
614010, г. Пермь, Комсомольский пр-т, д. 80
- Отделения и банкоматы
-
в городе Пермь
- Телефоны
-
(342) 270-00-32
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