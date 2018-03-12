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Особые привилегии+

Проинвестбанк, вклад Все вклады банка
Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт и СНИЛС.
Валюта
Ставка
7,20%
Сумма
от 1 400 000 ₽
Срок
370 дней

Основные характеристики

  • выплата ежеквартально
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
102 181
Ставка
7,2%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
370 дней
от 1 400 000 ₽ 7,2
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально на текущий счёт или на счёт банковской карты
бесплатно оформляется пластиковая карта банка
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
через кассу 5 000 рублей, безналичным способом - без ограничений; до 100-го дня включительно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
ранее выплаченные проценты сохраняются
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 13:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Особые привилегии+» в 8 городах России
2 210
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Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Профессиональный инвестиционный банк»
Адрес
614010, г. Пермь, Комсомольский пр-т, д. 80
Отделения и банкоматы
в городе Пермь
Отделения 1 посмотреть на карте
Телефоны
(342) 270-00-32

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