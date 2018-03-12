Всегда в Росте
Ростфинанс, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 6,77%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
1825 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
101 494 ₽
Ставка
6,77%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1825 дней
|от 5 000 ₽
|5,5
|от 50 000 ₽
|6,08
|от 300 000 ₽
|6,77
пять периодов начисления процентов: 1-367 дней - 6%, 368-729 дней - 5,75%, 730-1094 дня - 5,5%, 1095-1459 дней - 5,25%, 1460-1825 дней - 5% годовых (от 5 000 рублей); 6,6%, 6,35%, 6,1%, 5,85%, 5,5% соответственно (от 50 000 рублей); 7,25%, 7%, 6,9%, 6,7%, 6% соответственно (от 300 000 рублей); указаны средние годовые процентные ставки за полный срока размещения вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен первоначальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
при нахождении средств во вкладе свыше 368 дней процентная ставка сохраняется
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 26.02.2018 17:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Всегда в Росте» в 9 городах России
4 393
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «РостФинанс»
- Адрес
-
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 166а
- Отделения и банкоматы
-
в городе Ростов-на-Дону
- Телефоны
-
8 800 777-70-01 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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