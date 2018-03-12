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пять периодов начисления процентов: 1-367 дней - 6%, 368-729 дней - 5,75%, 730-1094 дня - 5,5%, 1095-1459 дней - 5,25%, 1460-1825 дней - 5% годовых (от 5 000 рублей); 6,6%, 6,35%, 6,1%, 5,85%, 5,5% соответственно (от 50 000 рублей); 7,25%, 7%, 6,9%, 6,7%, 6% соответственно (от 300 000 рублей); указаны средние годовые процентные ставки за полный срока размещения вклада

Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия Вклад с "лестничным" начислением процентов. Пополнение возможно Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен первоначальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях при нахождении средств во вкладе свыше 368 дней процентная ставка сохраняется Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 26.02.2018 17:34

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.