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Всегда в Росте

Ростфинанс, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 6,77%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
1825 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
101 494
Ставка
6,77%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1825 дней
от 5 000 ₽ 5,5
от 50 000 ₽ 6,08
от 300 000 ₽ 6,77

пять периодов начисления процентов: 1-367 дней - 6%, 368-729 дней - 5,75%, 730-1094 дня - 5,5%, 1095-1459 дней - 5,25%, 1460-1825 дней - 5% годовых (от 5 000 рублей); 6,6%, 6,35%, 6,1%, 5,85%, 5,5% соответственно (от 50 000 рублей); 7,25%, 7%, 6,9%, 6,7%, 6% соответственно (от 300 000 рублей); указаны средние годовые процентные ставки за полный срока размещения вклада

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен первоначальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
при нахождении средств во вкладе свыше 368 дней процентная ставка сохраняется
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
26.02.2018 17:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Всегда в Росте» в 9 городах России
4 393
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «РостФинанс»
Адрес
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 166а
Отделения и банкоматы
в городе Ростов-на-Дону
Отделения 5 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 777-70-01 — единая справочная служба

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