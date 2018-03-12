Особый
Владбизнесбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
5,60%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
120 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
19 ₽
Ставка
5,6%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|120 дней
|от 1 000 ₽
|5,6
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 02.03.2018 12:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Особый» в 3 городах России
1 523
Справочная информация
АО «Владбизнесбанк»
- Адрес
-
600015, г. Владимир,
пр-тЛенина, д. 35
- Отделения и банкоматы
-
в городе Владимир
- Телефоны
-
(4922) 54-18-65
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