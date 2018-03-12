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Владбизнесбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
5,63%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
750 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
1 223
Ставка
5,63%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
750 дней
от 10 000 ₽ 5,63

предусмотрено шесть периодов начисления процентов: с 1 по 30 день - 7,65%, с 31 по 60 день - 7,15%, с 61 по 90 день - 6,65%, с 91 по 180 день - 6,15%, со 181 по 360 день - 5,65%, с 361 по 750 день - 5,15% годовых; в таблице указана средняя годовая процентная ставка за полный срок вклада

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
по истечении первых 180 дней после оформления договора
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
по истечении первых 180 дней процентная ставка сохраняется
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
02.03.2018 12:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Популярный» в 3 городах России
1 513
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Справочная информация
АО «Владбизнесбанк»
Адрес
600015, г. Владимир, пр-т Ленина, д. 35
Отделения и банкоматы
в городе Владимир
Отделения 4 Банкоматы 3 посмотреть на карте
Телефоны
(4922) 54-18-65

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