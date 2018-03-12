Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

предусмотрено шесть периодов начисления процентов: с 1 по 30 день - 7,65%, с 31 по 60 день - 7,15%, с 61 по 90 день - 6,65%, с 91 по 180 день - 6,15%, со 181 по 360 день - 5,65%, с 361 по 750 день - 5,15% годовых; в таблице указана средняя годовая процентная ставка за полный срок вклада