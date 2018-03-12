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Капитальный

Почта Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 7,30%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
110 100
Ставка
7,3%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день 367 дней 546 дней
от 50 000 ₽ 7,1 7,2 6,9
от 500 000 ₽ 7,1 7,2 6,9
от 1 500 000 ₽ 7,1 7,3 6,9
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Оформление вклада осуществляется во всех отделениях Банка, кроме отделений почтовой связи ФГУП «Почта России».

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
в течение 10 календарных дней с даты заключения договора вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
с 181 по 545 день: при сумме вклада 50 000 рублей - 4,3%, 500 000 рублей - 4,3%, 1500 000 рублей - 4,4% годовых
Увеличение ставки
возможно при других условиях
+0,25 п.п. при оформлении через интернет-банк или мобильный банк, при открытии вклада в отделениях банка пенсионером, получающим пенсию на Сберегательный счет с тарифным планом «Пенсионный» или «Зарплатный пенсионер», а также к действующему вкладу с даты переключения на тарифный план «Пенсионный» или «Зарплатный пенсионер» по Сберегательному счету, подробнее см. сайт банка
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
12.03.2018 14:24
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Капитальный» в 1418 городах России
118 176
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Справочная информация
ПАО «Почта Банк»
Адрес
107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8
Сайт
www.pochtabank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 368 Банкоматы 365 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 550-07-70 — единая справочная служба

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