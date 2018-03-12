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Максимальный

Приморье, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 1 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
0
Ставка
6,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
  • CNY
31 день 91 день 181 день 385 дней
от 1 ₽ 5,8 6,5 6,5 6,5
31 день 91 день 181 день 385 дней
от 1 $ 0,3 1 1,5 2
31 день 91 день 181 день 385 дней
от 1 € 0,01 0,1 0,15 0,25
31 день 91 день 181 день 385 дней
от 1 ¥ 0,3 0,5 1 1,5

минимальная сумма вклада не ограничена

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
пополнение вклада на 31 день не предусмотрено, на 91 день - допускается в течение первых 30 дней, на 181 или 385 дней - в течение первых 60 дней после оформления договора
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
по вкладам на 181 и 385 дней; ставка устанавливается в зависимости от фактического срока нахождения средств в банке (подробнее см. сайт банка)
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
16.02.2018 12:22
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимальный» в 6 городах России
8 204
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Приморье»
Адрес
690990, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47
Отделения и банкоматы
в городе Владивосток
Отделения 11 Банкоматы 71 посмотреть на карте
Телефоны
(423) 240-79-15
(423) 909-00-11

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