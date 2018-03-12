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Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад нет Особые условия нет Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения пополнение вклада на 31 день не предусмотрено, на 91 день - допускается в течение первых 30 дней, на 181 или 385 дней - в течение первых 60 дней после оформления договора Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях по вкладам на 181 и 385 дней; ставка устанавливается в зависимости от фактического срока нахождения средств в банке (подробнее см. сайт банка) Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 16.02.2018 12:22

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.