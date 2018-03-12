Максимальный
Приморье, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 1 ₽
Срок
от 31 дня
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
0 ₽
Ставка
6,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
- CNY
|31 день
|91 день
|181 день
|385 дней
|от 1 ₽
|5,8
|6,5
|6,5
|6,5
|31 день
|91 день
|181 день
|385 дней
|от 1 $
|0,3
|1
|1,5
|2
|31 день
|91 день
|181 день
|385 дней
|от 1 €
|0,01
|0,1
|0,15
|0,25
|31 день
|91 день
|181 день
|385 дней
|от 1 ¥
|0,3
|0,5
|1
|1,5
минимальная сумма вклада не ограничена
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
пополнение вклада на 31 день не предусмотрено, на 91 день - допускается в течение первых 30 дней, на 181 или 385 дней - в течение первых 60 дней после оформления договора
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по вкладам на 181 и 385 дней; ставка устанавливается в зависимости от фактического срока нахождения средств в банке (подробнее см. сайт банка)
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 16.02.2018 12:22
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимальный» в 6 городах России
8 204
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Приморье»
- Адрес
-
690990, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47
- Отделения и банкоматы
-
в городе Владивосток
- Телефоны
-
(423) 240-79-15(423) 909-00-11
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,6% Ставка в долларах 3,25%
-
Банк Жилищного ФинансированияМаксимальная ставка в банке
Ставка 7,85% Срок 370 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в долларах 3% Срок 2 года
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