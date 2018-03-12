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Сберегательный

Кубаньторгбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,60%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
Вклад
Доход
Мой доход
377
Ставка
7,6%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
31 день 61 день 91 день 181 день 270 дней 367 дней
от 10 000 ₽ 6,2 6,3 7,4 7,6 7,55 7,5
31 день 61 день 91 день 181 день 270 дней 367 дней
от 300 $ 0,25 0,25 0,8 1,1 1,3 1,6
31 день 61 день 91 день 181 день 270 дней 367 дней
от 300 € 0,01 0,01 0,01 0,05 0,05 0,15
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
01.03.2018 16:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Сберегательный» в 2 городах России
2 031
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Кубаньторгбанк»
Адрес
350075, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Стасова, д. 176
Отделения и банкоматы
в городе Краснодар
Отделения 2 посмотреть на карте
Телефоны
(861) 212-60-80

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