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Валютные сбережения

Нико-Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 2,50%
Сумма
от 100 $
Срок
1000 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
684 $
Ставка
2,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
1000 дней
от 100 $ 2
от 10 000 $ 2,5
1000 дней
от 100 € 0,6
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
до 365 дней - по ставке "До востребования", от 366 дней - 1,5% годовых (при сумме вклада до 10 000 долларов), 1,7% годовых (при сумме вклада свыше 10 000 долларов); 0,4% годовых для вкладов в евро
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
07.03.2018 10:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Валютные сбережения» в 7 городах России
2 134
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Справочная информация
ПАО «Новый инвестиционно-коммерческий оренбургский банк развития промышленности»
Адрес
460000, г. Оренбург, ул. Правды, д. 14
Отделения и банкоматы
в городе Оренбург
Отделения 8 Банкоматы 16 посмотреть на карте
Телефоны
(3532) 34-00-34

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