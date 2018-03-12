Валютные сбережения
Нико-Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 2,50%
Сумма
от 100 $
Срок
1000 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
684 $
Ставка
2,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|1000 дней
|от 100 $
|2
|от 10 000 $
|2,5
|1000 дней
|от 100 €
|0,6
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
до 365 дней - по ставке "До востребования", от 366 дней - 1,5% годовых (при сумме вклада до 10 000 долларов), 1,7% годовых (при сумме вклада свыше 10 000 долларов); 0,4% годовых для вкладов в евро
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 07.03.2018 10:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Валютные сбережения» в 7 городах России
2 134
Справочная информация
ПАО «Новый инвестиционно-коммерческий оренбургский банк развития промышленности»
- Адрес
-
460000, г. Оренбург, ул. Правды, д. 14
- Отделения и банкоматы
-
в городе Оренбург
- Телефоны
-
(3532) 34-00-34
Специальные предложения
по вкладам
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