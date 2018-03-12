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Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия нет Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 365 дней - по ставке "До востребования", от 366 дней - 1,5% годовых (при сумме вклада до 10 000 долларов), 1,7% годовых (при сумме вклада свыше 10 000 долларов); 0,4% годовых для вкладов в евро Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 07.03.2018 10:36

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.