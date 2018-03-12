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Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт Капитализация нет Специальный вклад пенсионный Особые условия Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения или по достижении пенсионного возраста (55 лет для женщин, 60 лет для мужчин). Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения в течении девяти месяцев с даты открытия вклада Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 06.03.2018 11:20

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.