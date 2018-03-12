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Пенсионный

Тексбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 7,40%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
744
Ставка
7,4%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день 181 день 274 дня 367 дней
от 10 000 ₽ 6,5 6,9 7,3 7,4
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
нет
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия

Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения или по достижении пенсионного возраста (55 лет для женщин, 60 лет для мужчин).

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
в течении девяти месяцев с даты открытия вклада
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
06.03.2018 11:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный» в 4 городах России
2 606
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Справочная информация
АО «Акционерный банк развития текстильной и шерстяной промышленности Тексбанк»
Адрес
369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Кавказская, д. 99
Отделения и банкоматы
в городе Черкесск
Отделения 1 Банкоматы 1 посмотреть на карте
Телефоны
(8782) 21-22-23

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