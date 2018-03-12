Доходная стратегия
Локо-Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
8,40%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
400 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
9 205 ₽
Ставка
8,4%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады банка с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|400 дней
|от 100 000 ₽ до 2 000 000 ₽
|8,4
четыре периода начисления процентов: с 1 по 100 день - 9,5%, с 101 по 200 день - 9%, с 201 по 300 день - 8,5%, с 301 дня - 6,6%; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения депозита
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- страховой
- Особые условия
-
Вклад открывается только в день заключения и оплаты договора страхования жизни с выплатой дополнительного инвестиционного дохода с ООО «АльфаСтрахование-Жизнь». Вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
-
возможно
в последние 100 дней действия вклада
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
по ставке до востребования
проценты по вкладу выплачиваются из расчета фактического количества дней нахождения денежных средств на счете вклада, исходя из ставки 0,5% годовых
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 12.03.2018 09:43
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходная стратегия» в 21 городе России
157 219
Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Локо-Банк»
- Адрес
-
125167, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, стр. 80
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 250-50-50 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,25% Ставка в долларах 3%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,6% Ставка в долларах 3,25%
-
Банк Жилищного ФинансированияМаксимальная ставка в банке
Ставка 7,85% Срок 190 дней
Популярные предложения
Другие вклады банка
|Название, банк
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Доходная стратегия с ИСЖ
|8,5
|100 000 ₽
|Посмотреть
|Добрые проценты
|7
|50 000 ₽
|Посмотреть
|Морозный (в рублях)
|6,75
|50 000 ₽
|Посмотреть
|Простое управление (максимальная сумма равна 10 кратному первоначальному взносу)
|6,5
|50 000 ₽
|Посмотреть
|Простое управление (максимальная сумма равна 20 кратному первоначальному взносу)
|6,25
|50 000 ₽
|Посмотреть
|Простое управление
|6
|50 000 ₽
|Посмотреть
|Морозный (валюте)
|1,96
|300 $
|Посмотреть
Вклады
Популярные предложения
Другие предложения
Показать еще Свернуть