Вход
Поиск

Доходная стратегия

Локо-Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
8,40%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
400 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
9 205
Ставка
8,4%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады банка с онлайн-заявкой.

Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
400 дней
от 100 000 ₽ до 2 000 000 ₽ 8,4

четыре периода начисления процентов: с 1 по 100 день - 9,5%, с 101 по 200 день - 9%, с 201 по 300 день - 8,5%, с 301 дня - 6,6%; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения депозита

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Специальный вклад
страховой
Особые условия

Вклад открывается только в день заключения и оплаты договора страхования жизни с выплатой дополнительного инвестиционного дохода с ООО «АльфаСтрахование-Жизнь». Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
нет
Частичное снятие
возможно
в последние 100 дней действия вклада
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
проценты по вкладу выплачиваются из расчета фактического количества дней нахождения денежных средств на счете вклада, исходя из ставки 0,5% годовых
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
12.03.2018 09:43
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходная стратегия» в 21 городе России
157 219
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Локо-Банк»
Адрес
125167, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, стр. 80
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 18 Банкоматы 23 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 250-50-50 — единая справочная служба

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Популярные предложения

Другие вклады банка

Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Доходная стратегия с ИСЖ 8,5 100 000 ₽ Посмотреть
Добрые проценты 7 50 000 ₽ Посмотреть
Морозный (в рублях) 6,75 50 000 ₽ Посмотреть
Простое управление (максимальная сумма равна 10 кратному первоначальному взносу) 6,5 50 000 ₽ Посмотреть
Простое управление (максимальная сумма равна 20 кратному первоначальному взносу) 6,25 50 000 ₽ Посмотреть
Простое управление 6 50 000 ₽ Посмотреть
Морозный (валюте) 1,96 300 $ Посмотреть
Другие вклады

Вклады

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще