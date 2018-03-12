Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

четыре периода начисления процентов: с 1 по 100 день - 9,5%, с 101 по 200 день - 9%, с 201 по 300 день - 8,5%, с 301 дня - 6,6%; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения депозита