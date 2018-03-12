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Великолепная семерка

Бинбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,80%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
102 877
Ставка
6,8%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
181 день 367 дней
от 10 000 ₽ до 2 500 000 ₽ 6,35
от 3 000 000 ₽ до 30 000 000 ₽ 6,8
181 день 367 дней
от 300 $ 0,95
от 50 000 $ до 500 000 $ 1
181 день 367 дней
от 50 000 € до 500 000 € 0,2
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежедневно
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
прекращается за 30 дней до окончания срока вклада
Частичное снятие
возможно
неснижаемый остаток для вкладов на 367 дней - 10 000 рублей, 300 долларов/евро, для вкладов на 181 день - 3 000 000 рублей, 50 000 долларов/евро
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при других условиях
+ 0,2 п.п. при открытии вклада в рублях на 367 дней через интернет-банк
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
01.03.2018 12:38
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Великолепная семерка» в 169 городах России
71 798
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Справочная информация
ПАО «Бинбанк»
Адрес
115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1
Сайт
binbank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 41 Банкоматы 100 посмотреть на карте
Телефоны
(495) 755-50-75
8 800 200-50-75 — единая справочная служба

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