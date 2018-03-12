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Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежедневно Специальный вклад нет Особые условия нет Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения прекращается за 30 дней до окончания срока вклада Частичное снятие возможно неснижаемый остаток для вкладов на 367 дней - 10 000 рублей, 300 долларов/евро, для вкладов на 181 день - 3 000 000 рублей, 50 000 долларов/евро Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки возможно при других условиях + 0,2 п.п. при открытии вклада в рублях на 367 дней через интернет-банк Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 01.03.2018 12:38

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.