Вход
Поиск

Срочный на 91 день

Вакобанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
4,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
91 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
112
Ставка
4,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.

Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день
от 10 000 ₽ 4,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
27.02.2018 16:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный на 91 день» в 1 городе России
1 799
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Вакобанк»
Адрес
182110, Псковская область, г. Великие Луки, ул. К. Либкнехта, д. 15
Отделения и банкоматы
в городе Великие Луки
Отделения 2 посмотреть на карте
Телефоны
(81153) 5-20-38

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Популярные предложения

Другие вклады банка

Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Срочный Пенсионный 5,75 100 ₽ Посмотреть
Срочный на 180 дней 5,5 10 000 ₽ Посмотреть
Срочный на 370 дней 5 10 000 ₽ Посмотреть
Зарплатный 4 100 ₽ Посмотреть
Социальный 3 100 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Вклады

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще