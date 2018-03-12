Срочный на 91 день
Вакобанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
4,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
91 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
112 ₽
Ставка
4,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|91 день
|от 10 000 ₽
|4,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 27.02.2018 16:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный на 91 день» в 1 городе России
1 799
Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Вакобанк»
- Адрес
-
182110, Псковская область, г. Великие Луки, ул. К. Либкнехта, д. 15
- Отделения и банкоматы
-
в городе Великие Луки
- Телефоны
-
(81153) 5-20-38
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