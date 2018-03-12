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Срочный на 180 дней

Вакобанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
5,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
180 дней

Основные характеристики

  • выплата ежеквартально
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
273
Ставка
5,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
180 дней
от 10 000 ₽ 5,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
в первые 90 дней хранения вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
27.02.2018 16:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный на 180 дней» в 1 городе России
1 789
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Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Вакобанк»
Адрес
182110, Псковская область, г. Великие Луки, ул. К. Либкнехта, д. 15
Отделения и банкоматы
в городе Великие Луки
Отделения 2 посмотреть на карте
Телефоны
(81153) 5-20-38

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