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Стабильный процент

Центрально-Азиатский, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
7,00%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
352
Ставка
7%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 5 000 ₽ 7
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
от 91 до 180 дней – 3%, от 181 до 366 дней – 5% годовых
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
06.03.2018 13:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стабильный процент» в 5 городах России
1 706
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Центрально-Азиатский»
Адрес
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, д. 69
Отделения и банкоматы
в городе Абакан
Отделения 1 Банкоматы 4 посмотреть на карте
Телефоны
(3902) 21-51-15

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