Стабильный процент
Валюта
₽
Ставка
7,00%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
352 ₽
Ставка
7%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|367 дней
|от 5 000 ₽
|7
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
от 91 до 180 дней – 3%, от 181 до 366 дней – 5% годовых
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 06.03.2018 13:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стабильный процент» в 5 городах России
1 706
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Центрально-Азиатский»
- Адрес
-
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, д. 69
- Отделения и банкоматы
-
в городе Абакан
- Телефоны
-
(3902) 21-51-15
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