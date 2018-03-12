Вход
Поиск

Простое управление (максимальная сумма равна 20 кратному первоначальному взносу)

Локо-Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
6,25%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
370 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
3 168
Ставка
6,25%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады банка с онлайн-заявкой.

Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
370 дней
от 50 000 ₽ до 5 000 000 ₽ 6,25
370 дней
от 300 $ до 150 000 $ 0,5
370 дней
от 300 € до 150 000 € 0,25

максимальная сумма вклада = 20 кратному первоначальному взносу, но не может превышать 5 000 000 рублей, 150 000 долларов/евро

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
1000 рублей, 50 долларов/евро; прекращается за 30 дней до окончания срока вклада
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен первоначальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
0,5% по вкладам в рублях и 0,1% по вкладам в валюте
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
16.02.2018 09:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Простое управление (максимальная сумма равна 20 кратному первоначальному взносу)» в 21 городе России
12 648
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Локо-Банк»
Адрес
125167, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, стр. 80
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 18 Банкоматы 23 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 250-50-50 — единая справочная служба

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Популярные предложения

Другие вклады банка

Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Доходная стратегия с ИСЖ 8,5 100 000 ₽ Посмотреть
Доходная стратегия 8,4 100 000 ₽ Посмотреть
Добрые проценты 7 50 000 ₽ Посмотреть
Морозный (в рублях) 6,75 50 000 ₽ Посмотреть
Простое управление (максимальная сумма равна 10 кратному первоначальному взносу) 6,5 50 000 ₽ Посмотреть
Простое управление 6 50 000 ₽ Посмотреть
Морозный (валюте) 1,96 300 $ Посмотреть
Другие вклады

Вклады

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще