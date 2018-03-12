Простое управление (максимальная сумма равна 20 кратному первоначальному взносу)
Локо-Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
6,25%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
370 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 168 ₽
Ставка
6,25%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|370 дней
|от 50 000 ₽ до 5 000 000 ₽
|6,25
|370 дней
|от 300 $ до 150 000 $
|0,5
|370 дней
|от 300 € до 150 000 €
|0,25
максимальная сумма вклада = 20 кратному первоначальному взносу, но не может превышать 5 000 000 рублей, 150 000 долларов/евро
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
1000 рублей, 50 долларов/евро; прекращается за 30 дней до окончания срока вклада
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен первоначальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
по ставке до востребования
0,5% по вкладам в рублях и 0,1% по вкладам в валюте
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 16.02.2018 09:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Простое управление (максимальная сумма равна 20 кратному первоначальному взносу)» в 21 городе России
12 648
Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Локо-Банк»
- Адрес
-
125167, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, стр. 80
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 250-50-50 — единая справочная служба
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