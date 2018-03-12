Акцент. Накопительный
Акцент, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 6,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
380 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
32 148 ₽
Ставка
6%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|380 дней
|от 10 000 ₽
|5,5
|от 500 000 ₽
|6
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
5 000 рублей; в течение первых 180 дней после оформления договора
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 19.02.2018 17:09
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Акцент. Накопительный» в 4 городах России
2 305
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Акцент»
- Адрес
-
462431, Оренбургская обл., г. Орск,
пр-тЛенина, д. 75а
- Отделения и банкоматы
-
в городе Орск
- Телефоны
-
(3537) 21-62-73
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