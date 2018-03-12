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Акцент. Пенсионный плюс

Акцент, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
6,80%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
380 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
366
Ставка
6,8%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
380 дней
от 5 000 ₽ 6,8
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия

Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
1 000 рублей; в течение первых 180 дней после оформления договора
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
ранее капитализированные проценты не пересчитываются
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
19.02.2018 17:10
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Акцент. Пенсионный плюс» в 4 городах России
2 663
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Акцент»
Адрес
462431, Оренбургская обл., г. Орск, пр-т Ленина, д. 75а
Отделения и банкоматы
в городе Орск
Отделения 1 посмотреть на карте
Телефоны
(3537) 21-62-73

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