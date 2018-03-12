Пенсионный капитал
Ассоциация, вклад Все вклады банка
Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт и пенсионное удостоверение.
Валюта
₽
Ставка
6,50%
Сумма
от 100 ₽
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
7 ₽
Ставка
6,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|367 дней
|от 100 ₽
|6,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
Вклад открывается при предоставлении пенсионного удостоверения или иного документа, подтверждающего право на получении пенсии.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
1 000 рублей
- минимальная сумма
- Частичное снятие
-
возможно, но есть ограничения:
не более 150 000 рублей в течение одного месяца
- количество операций частичного снятия
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
ранее капитализированные проценты пересчету не подлежат
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 06.03.2018 12:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный капитал» в 30 городах России
2 625
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Ассоциация»
- Адрес
-
603000, г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, д. 61
- Отделения и банкоматы
-
в городе Нижний Новгород
- Телефоны
-
(831) 434-36-53
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