Вход
Поиск

Пенсионный капитал

Ассоциация, вклад Все вклады банка
Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт и пенсионное удостоверение.
Валюта
Ставка
6,50%
Сумма
от 100 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
7
Ставка
6,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.

Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 100 ₽ 6,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия

Вклад открывается при предоставлении пенсионного удостоверения или иного документа, подтверждающего право на получении пенсии.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
1 000 рублей
Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:
  • количество операций частичного снятия
не более 150 000 рублей в течение одного месяца
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
ранее капитализированные проценты пересчету не подлежат
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
06.03.2018 12:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный капитал» в 30 городах России
2 625
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Ассоциация»
Адрес
603000, г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, д. 61
Отделения и банкоматы
в городе Нижний Новгород
Отделения 2 Банкоматы 15 посмотреть на карте
Телефоны
(831) 434-36-53

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Популярные предложения

Другие вклады банка

Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Копилка 6 100 000 ₽ Посмотреть
Стабильный доход 6,8 1 300 000 ₽ Посмотреть
Элитный 6,5 3 000 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Вклады

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще