Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт и пенсионное удостоверение.

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна. Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой .

Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Специальный вклад пенсионный Особые условия Вклад открывается при предоставлении пенсионного удостоверения или иного документа, подтверждающего право на получении пенсии. Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 1 000 рублей Частичное снятие возможно, но есть ограничения: количество операций частичного снятия не более 150 000 рублей в течение одного месяца Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях ранее капитализированные проценты пересчету не подлежат Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 06.03.2018 12:31

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.