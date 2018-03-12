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Новый сезон

Нико-Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
1,20%
Сумма
от 500 $
Срок
1000 дней

Основные характеристики

  • выплата ежеквартально
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
16 $
Ставка
1,2%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
1000 дней
от 500 $ 1,2
1000 дней
от 500 € 0,17

проценты начисляются по периодам - в долларах и евро: с 1 по 100 день -1% и 0,2%; со 101 по 200 день - 1,6% и 0,3%; с 201 по 300 день - 2% и 0,5%, с 301 по 400 день - 2% и 0,1%, с 401 по 1 000 день - 0,9% и 0,1% годовых; в таблице указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения вклада

Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально на текущий счёт
проценты выплачиваются каждые 100 дней
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
проценты за каждые полные 100 дней сохраняются
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
07.03.2018 10:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Новый сезон» в 7 городах России
2 068
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Справочная информация
ПАО «Новый инвестиционно-коммерческий оренбургский банк развития промышленности»
Адрес
460000, г. Оренбург, ул. Правды, д. 14
Отделения и банкоматы
в городе Оренбург
Отделения 8 Банкоматы 16 посмотреть на карте
Телефоны
(3532) 34-00-34

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