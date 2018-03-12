Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

проценты начисляются по периодам - в долларах и евро: с 1 по 100 день -1% и 0,2%; со 101 по 200 день - 1,6% и 0,3%; с 201 по 300 день - 2% и 0,5%, с 301 по 400 день - 2% и 0,1%, с 401 по 1 000 день - 0,9% и 0,1% годовых; в таблице указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения вклада