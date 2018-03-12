Премиальный долгосрочный
Кранбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
6,50%
Сумма
от 5 000 000 ₽
Срок
730 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
670 944 ₽
Ставка
6,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|730 дней
|от 5 000 000 ₽ до 50 000 000 ₽
|6,5
предусмотрено два периода начисления процентов: с 1 по 365 день - 7%, с 366 по 730 день - 6%; в таблице указана средняя процентная ставка за весь срок размещения вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежегодно
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
-
возможно, но есть ограничения:
неснижаемый остаток - 1 500 000 рублей; расходные операции допускаются по истечении первых 30 дней после оформления договора
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 19.02.2018 15:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Премиальный долгосрочный» в 8 городах России
1 671
Справочная информация
ЗАО «Акционерный коммерческий банк «Кранбанк»
- Адрес
-
153000, г. Иваново
пр-тШереметевский, д. 53
- Отделения и банкоматы
-
в городе Иваново
- Телефоны
-
8 800 100-50-04 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
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-
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-
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