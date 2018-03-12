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Премиальный долгосрочный

Кранбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
6,50%
Сумма
от 5 000 000 ₽
Срок
730 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
670 944
Ставка
6,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
730 дней
от 5 000 000 ₽ до 50 000 000 ₽ 6,5

предусмотрено два периода начисления процентов: с 1 по 365 день - 7%, с 366 по 730 день - 6%; в таблице указана средняя процентная ставка за весь срок размещения вклада

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежегодно
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:
неснижаемый остаток - 1 500 000 рублей; расходные операции допускаются по истечении первых 30 дней после оформления договора
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
19.02.2018 15:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Премиальный долгосрочный» в 8 городах России
1 671
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Справочная информация
ЗАО «Акционерный коммерческий банк «Кранбанк»
Адрес
153000, г. Иваново пр-т Шереметевский, д. 53
Отделения и банкоматы
в городе Иваново
Отделения 9 Банкоматы 16 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-50-04 — единая справочная служба

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