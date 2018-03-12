Сберегательный
Интерпромбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 5,50%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
2 759 ₽
Ставка
5,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|181 день
|367 дней
|от 100 000 ₽
|5,5
|5
|181 день
|367 дней
|от 1 500 $
|0,2
|0,6
|181 день
|367 дней
|от 1 500 €
|0,02
|0,05
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 05.03.2018 14:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Сберегательный» в 1 городе России
2 155
Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Интерпромбанк»
- Адрес
-
119019, г. Москва, Гоголевский б-р, д. 9, стр. 1
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 232-20-50(495) 777-12-33
Специальные предложения
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