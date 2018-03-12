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Сберегательный

Интерпромбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 5,50%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
2 759
Ставка
5,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
181 день 367 дней
от 100 000 ₽ 5,5 5
181 день 367 дней
от 1 500 $ 0,2 0,6
181 день 367 дней
от 1 500 € 0,02 0,05
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 14:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Сберегательный» в 1 городе России
2 155
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Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Интерпромбанк»
Адрес
119019, г. Москва, Гоголевский б-р, д. 9, стр. 1
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 11 Банкоматы 14 посмотреть на карте
Телефоны
(495) 232-20-50
(495) 777-12-33

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