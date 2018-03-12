Сберегательный-Пенсионный
Интерпромбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,00%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 012 ₽
Ставка
6%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|181 день
|367 дней
|от 100 000 ₽
|6
|5,5
|181 день
|367 дней
|от 1 500 $
|0,3
|0,7
|181 день
|367 дней
|от 1 500 €
|0,02
|0,05
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
Вклад открывается лицам, достигшим возраста 55 лет для женщины и 60 лет для мужчины либо иным лицам при предъявлении ими пенсионного удостоверения или иного документа, выданного Пенсионным Фондом РФ, государственным органом или учреждением, который подтверждает получение вкладчиком пенсии по любому, установленному действующим законодательством РФ основанию.
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 05.03.2018 14:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Сберегательный-Пенсионный» в 1 городе России
2 365
Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Интерпромбанк»
- Адрес
-
119019, г. Москва, Гоголевский б-р, д. 9, стр. 1
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 232-20-50(495) 777-12-33
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