Вклад открывается лицам, достигшим возраста 55 лет для женщины и 60 лет для мужчины либо иным лицам при предъявлении ими пенсионного удостоверения или иного документа, выданного Пенсионным Фондом РФ, государственным органом или учреждением, который подтверждает получение вкладчиком пенсии по любому, установленному действующим законодательством РФ основанию.