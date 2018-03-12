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Фиксированный процент

Промсвязьбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 7,10%
Сумма
от 5 000 000 ₽
Срок
от 366 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
355 973
Ставка
7,1%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
366 дней 731 день
от 5 000 000 ₽ 7,1 6,7

минимальная сумма вклада указана для клиентов Москвы и Московской области

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад открывается в случае наличия действующего на дату заключения договора банковского вклада соглашения о подключении к программе Private Banking (за исключением программы «Авантаж»).

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
в течение первых 60 календарных дней срока размещения вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
свыше 91 дня по ставке договора, действующей на дату заключения договора банковского вклада
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
26.02.2018 13:27
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Фиксированный процент» в 138 городах России
17 557
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Справочная информация
ПАО «Промсвязьбанк»
Адрес
109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
Сайт
www.psbank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 39 Банкоматы 109 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 333-03-03 — для физических лиц, звонок по России бесплатный
8 800 333-25-50 — для юридических лиц, звонок по России бесплатный

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Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Универсальный (ежемесячно) 6,6 5 000 000 ₽ Посмотреть
Моя выгода 7,1 1 500 000 ₽ Посмотреть
Моя копилка 6,8 1 500 000 ₽ Посмотреть
Максимальный процент (ежемесячно) 7,3 5 000 000 ₽ Посмотреть
Моя стратегия 8,5 1 000 000 ₽ Посмотреть
Мой доход 7,45 100 000 ₽ Посмотреть
Расходный 7,1 5 000 000 ₽ Посмотреть
Универсальный (в конце срока) 7 5 000 000 ₽ Посмотреть
Кошелек (в конце срока) 6,8 350 000 ₽ Посмотреть
Кошелек (ежемесячно) 6,5 350 000 ₽ Посмотреть
Мои возможности 6,3 1 500 000 ₽ Посмотреть
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