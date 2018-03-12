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Параметры вклада Выплата процентов в конце срока на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия Вклад открывается в случае наличия действующего на дату заключения договора банковского вклада соглашения о подключении к программе Private Banking (за исключением программы «Авантаж»). Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения в течение первых 60 календарных дней срока размещения вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях свыше 91 дня по ставке договора, действующей на дату заключения договора банковского вклада Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 26.02.2018 13:27

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.