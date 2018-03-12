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Доходный пенсионный

РНКБ, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
5,75%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
370 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
60
Ставка
5,75%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
370 дней
от 1 000 ₽ 5,75
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия

Вклад предназначен для владельцев пенсионных карт РНКБ Банк (ПАО).

Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
со 181 дня проценты выплачиваются в размере 60% от ставки по договору
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
22.02.2018 13:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный пенсионный» в 45 городах России
4 481
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Справочная информация
ПАО «Российский Национальный Коммерческий Банк»
Адрес
295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР, д. 34
Отделения и банкоматы
в городе Симферополь
Отделения 38 Банкоматы 121 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 234-27-27 — звонок по России бесплатный

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