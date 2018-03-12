Исполнение желаний
Газэнергобанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
7,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
270 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
518 ₽
Ставка
7%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|270 дней
|от 10 000 ₽ до 100 000 ₽
|7
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 27.02.2018 10:54
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Исполнение желаний» в 45 городах России
13 171
Справочная информация
АО «Калужский газовый и энергетический акционерный банк «Газэнергобанк»
- Адрес
-
248030, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 4
- Отделения и банкоматы
-
в городе Калуга
- Телефоны
-
8 800 700-3000 — единая справочная служба(4842) 55-77-55
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,25% Ставка в долларах 3%
-
Банк Жилищного ФинансированияМаксимальная ставка в банке
Ставка 7,85% Срок 190 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в долларах 3% Срок 2 года
Популярные предложения
Другие вклады банка
|Название, банк
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Обыкновенное чудо!! (выплата на отдельный счет)
|4,4
|1 000 000 ₽
|Посмотреть
|Обыкновенное чудо!! (капитализация)
|4,2
|1 000 000 ₽
|Посмотреть
|Счастливая монета!!! (выплата на отдельный счет)
|4
|10 000 000 ₽
|Посмотреть
|Пенсионный!! (выплата на отдельный счет)
|3,85
|1 000 ₽
|Посмотреть
|Счастливая монета!!! (капитализация)
|3,8
|10 000 000 ₽
|Посмотреть
|Пенсионный!! (капитализация)
|3,65
|1 000 ₽
|Посмотреть
|Активный счет! (выплата на отдельный счет)
|2,45
|5 000 000 ₽
|Посмотреть
|Активный счет! (капитализация)
|2,39
|5 000 000 ₽
|Посмотреть
Вклады
Популярные предложения
Другие предложения
Показать еще Свернуть