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Исполнение желаний

Газэнергобанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
7,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
270 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
518
Ставка
7%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
270 дней
от 10 000 ₽ до 100 000 ₽ 7
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
27.02.2018 10:54
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Исполнение желаний» в 45 городах России
13 171
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Справочная информация
АО «Калужский газовый и энергетический акционерный банк «Газэнергобанк»
Адрес
248030, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 4
Отделения и банкоматы
в городе Калуга
Отделения 10 Банкоматы 22 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 700-3000 — единая справочная служба
(4842) 55-77-55

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