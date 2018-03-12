Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

предусмотрено пять периодов начисления процентов: 1-90 дней - 5,5% (от 1 тыс. рублей), 6% (от 1 млн рублей), 91-180 дней - 6% (от 1 тыс. рублей), 6,5% (от 1 млн рублей), 181-270 дней - 7% (от 1 тыс. рублей), 7,5% (от 1 млн рублей), 271-365 дней - 8% (от 1 тыс. рублей), 8,5% (от 1 млн рублей), 366-1080 дней - 3%; указаны средние ставки за полный срок хранения вклада