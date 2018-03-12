Вход
Поиск

Счастливая монета!!! (выплата на отдельный счет)

Газэнергобанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 4,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
1080 дней

Основные характеристики

  • выплата ежеквартально
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
1 182 466
Ставка
4%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.

Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
1080 дней
от 10 000 ₽ 3,46
от 100 000 ₽ 3,77
от 700 000 ₽ 3,92
от 3 000 000 ₽ 3,96
от 10 000 000 ₽ до 100 000 000 ₽ 4
1080 дней
от 300 $ до 3 000 000 $ 0,44
1080 дней
от 300 € до 2 000 000 € 0,26

всего пять периодов начисления процентов: в течение первых четырех периодов (по 90 дней) проценты, в зависимости от суммы, начисляются по ставкам 4-5% (от 10 тыс. рублей), 4-6,5% (от 100 тыс. рублей), 4,5-6,75% (от 700 тыс. рублей), 4,5-7% (от 3 млн рублей),4,5-7,5% (от 10 млн рублей), 0,5-1% (от 300 долларов), 0,15-0,35% (от 300 евро), в течение последнего периода (361-1080 дней) - по ставке 3% в рублях, 0,5% в долларах и 0,25% в евро; указаны средние ставки за полный срок хранения вклада

Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально на текущий счёт или на счёт банковской карты
на счет, указанный клиентом
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
ранее выплаченные проценты пересчету не подлежат
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
27.02.2018 11:05
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Счастливая монета!!! (выплата на отдельный счет)» в 45 городах России
2 587
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Калужский газовый и энергетический акционерный банк «Газэнергобанк»
Адрес
248030, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 4
Отделения и банкоматы
в городе Калуга
Отделения 10 Банкоматы 22 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 700-3000 — единая справочная служба
(4842) 55-77-55

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Популярные предложения

Другие вклады банка

Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Исполнение желаний 7 10 000 ₽ Посмотреть
Обыкновенное чудо!! (выплата на отдельный счет) 4,4 1 000 000 ₽ Посмотреть
Обыкновенное чудо!! (капитализация) 4,2 1 000 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный!! (выплата на отдельный счет) 3,85 1 000 ₽ Посмотреть
Счастливая монета!!! (капитализация) 3,8 10 000 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный!! (капитализация) 3,65 1 000 ₽ Посмотреть
Активный счет! (выплата на отдельный счет) 2,45 5 000 000 ₽ Посмотреть
Активный счет! (капитализация) 2,39 5 000 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Вклады

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще