Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

всего пять периодов начисления процентов: в течение первых четырех периодов (по 90 дней) проценты, в зависимости от суммы, начисляются по ставкам 4-5% (от 10 тыс. рублей), 4-6,5% (от 100 тыс. рублей), 4,5-6,75% (от 700 тыс. рублей), 4,5-7% (от 3 млн рублей),4,5-7,5% (от 10 млн рублей), 0,5-1% (от 300 долларов), 0,15-0,35% (от 300 евро), в течение последнего периода (361-1080 дней) - по ставке 3% в рублях, 0,5% в долларах и 0,25% в евро; указаны средние ставки за полный срок хранения вклада