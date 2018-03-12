Счастливая монета!!! (выплата на отдельный счет)
Газэнергобанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 4,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
1080 дней
Основные характеристики
- выплата ежеквартально
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 182 466 ₽
Ставка
4%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|1080 дней
|от 10 000 ₽
|3,46
|от 100 000 ₽
|3,77
|от 700 000 ₽
|3,92
|от 3 000 000 ₽
|3,96
|от 10 000 000 ₽ до 100 000 000 ₽
|4
|1080 дней
|от 300 $ до 3 000 000 $
|0,44
|1080 дней
|от 300 € до 2 000 000 €
|0,26
всего пять периодов начисления процентов: в течение первых четырех периодов (по 90 дней) проценты, в зависимости от суммы, начисляются по ставкам 4-5% (от 10 тыс. рублей), 4-6,5% (от 100 тыс. рублей), 4,5-6,75% (от 700 тыс. рублей), 4,5-7% (от 3 млн рублей),4,5-7,5% (от 10 млн рублей), 0,5-1% (от 300 долларов), 0,15-0,35% (от 300 евро), в течение последнего периода (361-1080 дней) - по ставке 3% в рублях, 0,5% в долларах и 0,25% в евро; указаны средние ставки за полный срок хранения вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежеквартально
на текущий счёт или на счёт банковской карты
на счет, указанный клиентом
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
ранее выплаченные проценты пересчету не подлежат
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 27.02.2018 11:05
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Счастливая монета!!! (выплата на отдельный счет)» в 45 городах России
2 587
Справочная информация
АО «Калужский газовый и энергетический акционерный банк «Газэнергобанк»
- Адрес
-
248030, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 4
- Отделения и банкоматы
-
в городе Калуга
- Телефоны
-
8 800 700-3000 — единая справочная служба(4842) 55-77-55
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,6% Ставка в долларах 3,25%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,25% Ставка в долларах 3%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в долларах 3% Срок 2 года
Популярные предложения
Другие вклады банка
|Название, банк
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Исполнение желаний
|7
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Обыкновенное чудо!! (выплата на отдельный счет)
|4,4
|1 000 000 ₽
|Посмотреть
|Обыкновенное чудо!! (капитализация)
|4,2
|1 000 000 ₽
|Посмотреть
|Пенсионный!! (выплата на отдельный счет)
|3,85
|1 000 ₽
|Посмотреть
|Счастливая монета!!! (капитализация)
|3,8
|10 000 000 ₽
|Посмотреть
|Пенсионный!! (капитализация)
|3,65
|1 000 ₽
|Посмотреть
|Активный счет! (выплата на отдельный счет)
|2,45
|5 000 000 ₽
|Посмотреть
|Активный счет! (капитализация)
|2,39
|5 000 000 ₽
|Посмотреть
Вклады
Популярные предложения
Другие предложения
Показать еще Свернуть