Амурский тигр
Россельхозбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 6,60%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 395 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
6 598 ₽
Ставка
6,6%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|395 дней
|540 дней
|730 дней
|от 50 000 ₽
|6,45
|6,55
|6,6
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на счёт банковской карты
проценты выплачиваются на счет платежной карты с тарифным планом «Амурский тигр – карта к вкладу»
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 06.03.2018 15:12
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Амурский тигр» в 1130 городах России
106 800
Справочная информация
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
- Адрес
-
119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
- Сайт
- www.rshb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 100-01-00 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
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Банк Жилищного ФинансированияМаксимальная ставка в банке
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-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
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