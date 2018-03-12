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предусмотрено три периода начисления процентов: с 1 по 4 месяц - 6%, с 5 по 8 месяц - 5%, с 9 по 12 месяц - 4% годовых; в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок размещения вклада

Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежеквартально проценты капитализируются каждые четыре месяца Специальный вклад нет Особые условия Вклад с "лестничным" начислением процентов. Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 5 000 рублей Частичное снятие возможно, но есть ограничения: неснижаемый остаток - 50 000 рублей Досрочное расторжение на льготных условиях ранее капитализированные проценты сохраняются Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 01.03.2018 14:14

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.