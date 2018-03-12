Мармелад
Новокиб, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
5,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
366 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
511 ₽
Ставка
5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|366 дней
|от 10 000 ₽
|5
предусмотрено три периода начисления процентов: с 1 по 4 месяц - 6%, с 5 по 8 месяц - 5%, с 9 по 12 месяц - 4% годовых; в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок размещения вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
-
ежеквартально
проценты капитализируются каждые четыре месяца
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
5 000 рублей
- минимальная сумма
- Частичное снятие
-
возможно, но есть ограничения:
неснижаемый остаток - 50 000 рублей
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
ранее капитализированные проценты сохраняются
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 01.03.2018 14:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Мармелад» в 2 городах России
1 357
Справочная информация
ООО «Новокузнецкий коммерческий инновационный банк»
- Адрес
-
654080, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 69
- Отделения и банкоматы
-
в городе Кемерово
- Телефоны
-
(3843) 45-92-67
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