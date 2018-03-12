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Мармелад

Новокиб, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
5,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
366 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
511
Ставка
5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
366 дней
от 10 000 ₽ 5

предусмотрено три периода начисления процентов: с 1 по 4 месяц - 6%, с 5 по 8 месяц - 5%, с 9 по 12 месяц - 4% годовых; в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок размещения вклада

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежеквартально
проценты капитализируются каждые четыре месяца
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
5 000 рублей
Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:
неснижаемый остаток - 50 000 рублей
Досрочное расторжение
на льготных условиях
ранее капитализированные проценты сохраняются
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
01.03.2018 14:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Мармелад» в 2 городах России
1 357
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Справочная информация
ООО «Новокузнецкий коммерческий инновационный банк»
Адрес
654080, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 69
Отделения и банкоматы
в городе Кемерово
Телефоны
(3843) 45-92-67

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