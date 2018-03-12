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Пополняемый

Норвик Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 6,10%
Сумма
от 500 ₽
Срок
от 366 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
31
Ставка
6,1%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
12 мес. 1 день 18 мес. 1 день 24 мес. 1 день
от 500 ₽ до 10 000 000 ₽ 6,1 5 5

сумма вклада с учетом всех дополнительно внесенных денежных средств не может превышать 10 000 000 рублей

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
через интернет-банк функция снятия капитализированных процентов недоступна
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • максимальная сумма
1 000 рублей; максимальный размер дополнительных денежных средств не должен превышать первоначальной суммы вклада, увеличенной в 3 раза
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
по вкладам размещенным на год - по истечении шести месяцев по ставке 4% годовых, на полтора года - после истечения 12-ти месяцев по ставке 4,1%, на два года - после 18-ти месяцев по ставке 4,2% годовых
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 12:38
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пополняемый» в 16 городах России
1 933
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Справочная информация
ПАО «Норвик Банк»
Адрес
610000, г. Киров, ул. Преображенская, д. 4
Отделения и банкоматы
в городе Киров
Отделения 19 Банкоматы 36 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-17-77 — единая справочная служба

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