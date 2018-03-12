Пополняемый
Норвик Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 6,10%
Сумма
от 500 ₽
Срок
от 366 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
31 ₽
Ставка
6,1%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|12 мес. 1 день
|18 мес. 1 день
|24 мес. 1 день
|от 500 ₽ до 10 000 000 ₽
|6,1
|5
|5
сумма вклада с учетом всех дополнительно внесенных денежных средств не может превышать 10 000 000 рублей
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
через интернет-банк функция снятия капитализированных процентов недоступна
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
1 000 рублей; максимальный размер дополнительных денежных средств не должен превышать первоначальной суммы вклада, увеличенной в 3 раза
- минимальная сумма
- максимальная сумма
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по вкладам размещенным на год - по истечении шести месяцев по ставке 4% годовых, на полтора года - после истечения 12-ти месяцев по ставке 4,1%, на два года - после 18-ти месяцев по ставке 4,2% годовых
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 05.03.2018 12:38
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пополняемый» в 16 городах России
1 933
Справочная информация
ПАО «Норвик Банк»
- Адрес
-
610000, г. Киров, ул. Преображенская, д. 4
- Отделения и банкоматы
-
в городе Киров
- Телефоны
-
8 800 100-17-77 — единая справочная служба
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