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Таганский

Джей энд Ти Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 7,30%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
Вклад
Доход
Мой доход
7 592
Ставка
7,3%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день 181 день 270 дней 367 дней
от 100 000 ₽ 6,5 7 7 7,3
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия

Оформить вклад можно только в ДО "Таганский".

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
27.02.2018 09:02
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Таганский» в 1 городе России
8 926
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Справочная информация
АО «Джей энд Ти Банк»
Адрес
115035, г. Москва, Кадашевская наб., д. 26
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 2 посмотреть на карте
Телефоны
(495) 662-45-45
(495) 114-56-06

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