Таганский
Джей энд Ти Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 7,30%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
7 592 ₽
Ставка
7,3%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|91 день
|181 день
|270 дней
|367 дней
|от 100 000 ₽
|6,5
|7
|7
|7,3
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Оформить вклад можно только в ДО "Таганский".
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 27.02.2018 09:02
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Таганский» в 1 городе России
8 926
Справочная информация
АО «Джей энд Ти Банк»
- Адрес
-
115035, г. Москва, Кадашевская наб., д. 26
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 662-45-45(495) 114-56-06
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