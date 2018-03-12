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Срочный пенсионный депозит

Белгородсоцбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 7,25%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
377
Ставка
7,25%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день 367 дней 730 дней
от 5 000 ₽ 6,75 7,25 7,25
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия

Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения.

Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
с 181 дня проценты пересчитываются по 1/2 ставки договора, с 367 дня - по 3/4 ставки договора
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
19.02.2018 17:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный пенсионный депозит» в 3 городах России
2 364
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Справочная информация
АО «Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции «Белгородсоцбанк»
Адрес
308000, Белгородская обл., г. Белгород, Белгородский пр-т, д. 73
Отделения и банкоматы
в городе Белгород
Отделения 3 Банкоматы 7 посмотреть на карте
Телефоны
(4722) 32-22-08

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