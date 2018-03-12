Срочный пенсионный депозит
Белгородсоцбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 7,25%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
377 ₽
Ставка
7,25%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|367 дней
|730 дней
|от 5 000 ₽
|6,75
|7,25
|7,25
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения.
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
с 181 дня проценты пересчитываются по 1/2 ставки договора, с 367 дня - по 3/4 ставки договора
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 19.02.2018 17:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный пенсионный депозит» в 3 городах России
2 364
Справочная информация
АО «Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции «Белгородсоцбанк»
- Адрес
-
308000, Белгородская обл., г. Белгород, Белгородский пр-т, д. 73
- Отделения и банкоматы
-
в городе Белгород
- Телефоны
-
(4722) 32-22-08
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