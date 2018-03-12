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Срочный депозит

Белгородсоцбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
727
Ставка
7%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
181 день 367 дней 730 дней
от 10 000 ₽ 6,75 7 7
181 день 367 дней 730 дней
от 100 $ 0,7 1 1,1
181 день 367 дней 730 дней
от 100 € 0,1 0,1 0,2
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
со 181 дня проценты пересчитываются по 1/2 ставки договора, с 367 дня - по 3/4 ставки договора
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
19.02.2018 17:28
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный депозит» в 3 городах России
2 702
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Справочная информация
АО «Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции «Белгородсоцбанк»
Адрес
308000, Белгородская обл., г. Белгород, Белгородский пр-т, д. 73
Отделения и банкоматы
в городе Белгород
Отделения 3 Банкоматы 7 посмотреть на карте
Телефоны
(4722) 32-22-08

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