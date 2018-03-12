срок внесения пополнения

иные

не позднее 30 дней до окончания срока договора по вкладу, размещённому на срок 91 день / 181 день; не позднее 60 дней до окончания срока договора по вкладу, размещённому на срок 271 день / 367 дней; не позднее 90 дней до окончания срока договора по вкладу, размещённому на срок 550 дней / 731 день; до максимальной суммы вклада