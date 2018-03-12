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МТС Активный

МТС Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,30%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
31 828
Ставка
6,3%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
3 мес. 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года
от 1 000 ₽ 5,95 6 5,85 5,7 5,25 4,8
от 500 000 ₽ 6,1 6,15 6 5,85 5,4 4,95
от 1 000 000 ₽ до 10 000 000 ₽ 6,25 6,3 6,15 6 5,55 5,1
3 мес. 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года
от 100 $ 0,1 0,3 0,35 0,8 0,95 1,15
от 10 000 $ 0,15 0,45 0,5 0,95 1,1 1,3
от 20 000 $ до 200 000 $ 0,2 0,6 0,65 1,1 1,25 1,45
3 мес. 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года
от 100 € 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
от 10 000 € 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
от 20 000 € до 200 000 € 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия

Открыть депозит можно во всех офисах банка, кроме городов: Барнаул, Вологда, Воронеж, Ижевск, Кемерово, Киров, Пенза, Рязань и Сегежа.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
  • иные
не позднее 30 дней до окончания срока договора по вкладу, размещённому на срок 91 день / 181 день; не позднее 60 дней до окончания срока договора по вкладу, размещённому на срок 271 день / 367 дней; не позднее 90 дней до окончания срока договора по вкладу, размещённому на срок 550 дней / 731 день; до максимальной суммы вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
для вкладов, размещенных на срок от 9 месяцев, при условии, что фактический срок вклада превышает 6 месяцев, ставка равна 1/3 от ставки по вкладу, действующей на дату заключения/пролонгации договора
Увеличение ставки
возможно при других условиях
действует программа "Премия к ставке", подробнее см. сайт банка
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
22.02.2018 12:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «МТС Активный» в 68 городах России
9 871
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Справочная информация
ПАО «МТС Банк»
Адрес
115432, г. Москва, п-т Андропова, д. 18, корп. 1
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 13 Банкоматы 49 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 250-05-20 — служба поддержки держателей банковских карт

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