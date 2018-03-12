Параметры вклада

Выплата процентов

ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования

Капитализация

ежемесячно по выбору клиента

Специальный вклад

нет

Особые условия

Открыть депозит можно во всех офисах банка, кроме городов: Барнаул, Вологда, Воронеж, Ижевск, Кемерово, Киров, Пенза, Рязань и Сегежа.

Пополнение

возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения

иные не позднее 30 дней до окончания срока договора по вкладу, размещённому на срок 91 день / 181 день; не позднее 60 дней до окончания срока договора по вкладу, размещённому на срок 271 день / 367 дней; не позднее 90 дней до окончания срока договора по вкладу, размещённому на срок 550 дней / 731 день; до максимальной суммы вклада

Частичное снятие

возможно если денежные средства находились во вкладе не менее 31 дня

Минимальный неснижаемый остаток

равен минимальной сумме вклада

Досрочное расторжение

на льготных условиях для вкладов, размещенных на срок от 9 месяцев, при условии, что фактический срок вклада превышает 6 месяцев, ставка равна 1/3 от ставки по вкладу, действующей на дату заключения/пролонгации договора вклада

Увеличение ставки

возможно при других условиях по программе "Премия к ставке", подробнее см. сайт банка

Автопролонгация

возможна

Открытие вклада online

возможно через интернет-банк или через мобильный банк

Удаленное открытие вклада

невозможно

Дата актуализации

22.02.2018 12:47