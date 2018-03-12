- Выплата процентов
-
ежемесячно
на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
-
ежемесячно
по выбору клиента
- Специальный вклад
-
нет
- Особые условия
-
Открыть депозит можно во всех офисах банка, кроме городов: Барнаул, Вологда, Воронеж, Ижевск, Кемерово, Киров, Пенза, Рязань и Сегежа.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
- иные
не позднее 30 дней до окончания срока договора по вкладу, размещённому на срок 91 день / 181 день; не позднее 60 дней до окончания срока договора по вкладу, размещённому на срок 271 день / 367 дней; не позднее 90 дней до окончания срока договора по вкладу, размещённому на срок 550 дней / 731 день; до максимальной суммы вклада
- Частичное снятие
-
возможно
если денежные средства находились во вкладе не менее 31 дня
- Минимальный неснижаемый остаток
-
равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
для вкладов, размещенных на срок от 9 месяцев, при условии, что фактический срок вклада превышает 6 месяцев, ставка равна 1/3 от ставки по вкладу, действующей на дату заключения/пролонгации договора вклада
- Увеличение ставки
-
возможно
при других условиях
по программе "Премия к ставке", подробнее см. сайт банка
- Автопролонгация
-
возможна
- Открытие вклада online
-
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Удаленное открытие вклада
-
невозможно
- Дата актуализации
-
22.02.2018 12:47