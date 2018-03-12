Валютный плюс
Кузбассхимбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
0,60%
Сумма
от 1 000 $
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата ежеквартально
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
6 $
Ставка
0,6%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|367 дней
|от 1 000 $
|0,6
|367 дней
|от 1 000 €
|0,4
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
500 долларов/евро
- минимальная сумма
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
ранее выплаченные проценты сохраняются
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 21.02.2018 17:07
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Валютный плюс» в 1 городе России
1 501
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Кузбассхимбанк»
- Адрес
-
650040, г. Кемерово, ул. Юрия Двужильного, д. 12
- Отделения и банкоматы
-
в городе Кемерово
- Телефоны
-
(3842) 38-50-79
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