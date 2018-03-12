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Твой выбор

Ижкомбанк, вклад Все вклады банка
Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт, ИНН и СНИЛС.
Валюта
Ставка
6,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
3 000
Ставка
6%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
12 мес.
от 50 000 ₽ 6
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
проценты начисляются ежедневно
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
с 91 - 364 день - по ставке 3,5%
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
26.02.2018 11:41
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Твой выбор» в 15 городах России
2 050
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Справочная информация
Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» (ОАО)
Адрес
426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30
Отделения и банкоматы
в городе Ижевск
Отделения 10 Банкоматы 68 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 301-91-91 — единая справочная служба

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