Элитный
БайкалИнвестБанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,75%
Сумма
от 3 000 000 ₽
Срок
400 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 109 589 ₽
Ставка
6,75%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|400 дней
|от 3 000 000 ₽
|6,25
|от 5 000 000 ₽
|6,5
|от 15 000 000 ₽ до 500 000 000 ₽
|6,75
|400 дней
|от 50 000 $
|1,25
|от 75 000 $
|1,5
|от 250 000 $ до 7 500 000 $
|1,85
|400 дней
|от 45 000 €
|0,5
|от 65 000 €
|0,65
|от 220 000 € до 6 500 000 €
|0,85
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
максимальная сумма единовременного пополнения вклада - 50 000 000 рублей/ 750 000 долларов США/ 650 000 евро
- максимальная сумма
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
проценты пересчитываются по льготным ставкам (подробнее см. сайт банка)
- Увеличение ставки
-
возможно
на 0,5% (в рублях) в случае, если вкладчик ранее размещал денежные средства на аналогичный вклад или если сумма вклада при его открытии составит 25 млн. рублей и более; процентная ставка увеличивается в рамках акции (с 01.02-31.03.2018) для действующих клиентов, срок которых заканчивается феврале-марте (подробнее уточняйте в офисах банка/по телефону)
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 06.03.2018 13:25
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Элитный» в 9 городах России
6 399
Справочная информация
АО «БайкалИнвестБанк»
- Адрес
-
664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д. 5
- Отделения и банкоматы
-
в городе Иркутск
- Телефоны
-
(3952) 25-88-00
Специальные предложения
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