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Элитный

БайкалИнвестБанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,75%
Сумма
от 3 000 000 ₽
Срок
400 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
1 109 589
Ставка
6,75%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
400 дней
от 3 000 000 ₽ 6,25
от 5 000 000 ₽ 6,5
от 15 000 000 ₽ до 500 000 000 ₽ 6,75
400 дней
от 50 000 $ 1,25
от 75 000 $ 1,5
от 250 000 $ до 7 500 000 $ 1,85
400 дней
от 45 000 € 0,5
от 65 000 € 0,65
от 220 000 € до 6 500 000 € 0,85
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • максимальная сумма
максимальная сумма единовременного пополнения вклада - 50 000 000 рублей/ 750 000 долларов США/ 650 000 евро
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
проценты пересчитываются по льготным ставкам (подробнее см. сайт банка)
Увеличение ставки
возможно
на 0,5% (в рублях) в случае, если вкладчик ранее размещал денежные средства на аналогичный вклад или если сумма вклада при его открытии составит 25 млн. рублей и более; процентная ставка увеличивается в рамках акции (с 01.02-31.03.2018) для действующих клиентов, срок которых заканчивается феврале-марте (подробнее уточняйте в офисах банка/по телефону)
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
06.03.2018 13:25
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Элитный» в 9 городах России
6 399
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Справочная информация
АО «БайкалИнвестБанк»
Адрес
664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д. 5
Отделения и банкоматы
в городе Иркутск
Отделения 1 Банкоматы 4 посмотреть на карте
Телефоны
(3952) 25-88-00

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