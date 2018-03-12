на 0,5% (в рублях) в случае, если вкладчик ранее размещал денежные средства на аналогичный вклад или если сумма вклада при его открытии составит 25 млн. рублей и более; процентная ставка увеличивается в рамках акции (с 01.02-31.03.2018) для действующих клиентов, срок которых заканчивается феврале-марте (подробнее уточняйте в офисах банка/по телефону)