Металлург
Липецккомбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
6,10%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
907 ₽
Ставка
6,1%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|от 181 до 191 дня
|от 30 000 ₽
|6,1
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на счёт банковской карты
по желанию клиента оформляются банковские карты: Visa Classic/MasterCard Standard или Visa Gold/MasterCard Gold
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
ранее выплаченные проценты пересчету не подлежат
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 12.03.2018 14:41
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Металлург» в 8 городах России
1 762
Справочная информация
ПАО «Банк социального развития и строительства «Липецккомбанк»
- Адрес
-
398600, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 8
- Отделения и банкоматы
-
в городе Липецк
- Телефоны
-
(4742) 32-93-29
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