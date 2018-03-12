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Металлург

Липецккомбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
6,10%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
907
Ставка
6,1%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
от 181 до 191 дня
от 30 000 ₽ 6,1
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
по желанию клиента оформляются банковские карты: Visa Classic/MasterCard Standard или Visa Gold/MasterCard Gold
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
ранее выплаченные проценты пересчету не подлежат
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
12.03.2018 14:41
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Металлург» в 8 городах России
1 762
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Справочная информация
ПАО «Банк социального развития и строительства «Липецккомбанк»
Адрес
398600, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 8
Отделения и банкоматы
в городе Липецк
Отделения 17 Банкоматы 105 посмотреть на карте
Телефоны
(4742) 32-93-29

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