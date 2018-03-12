Особый с неснижаемым остатком
Кредит Экспресс, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 6,70%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
13 473 ₽
Ставка
6,7%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|367 дней
|от 50 000 ₽
|6,5
|от 200 000 ₽
|6,7
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен первоначальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 01.03.2018 11:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Особый с неснижаемым остатком» в 2 городах России
2 437
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Кредит Экспресс»
- Адрес
-
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Горького, д. 92/63
- Отделения и банкоматы
-
в городе Ростов-на-Дону
- Телефоны
-
(863) 282-03-55
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