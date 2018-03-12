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Доходный

Кредит Экспресс, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 6,30%
Сумма
от 300 000 ₽
Срок
от 366 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
19 510
Ставка
6,3%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
366 дней 731 день
от 300 000 ₽ 6,3 6
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
3 000 рублей
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
21.02.2018 10:05
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный» в 2 городах России
1 982
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Кредит Экспресс»
Адрес
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Горького, д. 92/63
Отделения и банкоматы
в городе Ростов-на-Дону
Отделения 1 посмотреть на карте
Телефоны
(863) 282-03-55

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