Доходный
Кредит Экспресс, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 6,30%
Сумма
от 300 000 ₽
Срок
от 366 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
19 510 ₽
Ставка
6,3%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|366 дней
|731 день
|от 300 000 ₽
|6,3
|6
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
3 000 рублей
- минимальная сумма
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 21.02.2018 10:05
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный» в 2 городах России
1 982
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Кредит Экспресс»
- Адрес
-
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Горького, д. 92/63
- Отделения и банкоматы
-
в городе Ростов-на-Дону
- Телефоны
-
(863) 282-03-55
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