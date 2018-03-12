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Заубер-Фортуна

Заубер Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
2,50%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
1111 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
2 281
Ставка
2,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1111 дней
от 30 000 ₽ 2,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
до 366 дней - 1% годовых, от 367 до 1110 дней - 2,5% годовых
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
07.03.2018 14:23
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Заубер-Фортуна» в 2 городах России
3 503
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Справочная информация
АО «Заубер Банк»
Адрес
197198, г. Санкт-Петербург, пр-т Большой П. С., д. 25/2, лит. А
Отделения и банкоматы
в городе Санкт-Петербург
Отделения 6 Банкоматы 1 посмотреть на карте
Телефоны
(812) 640-07-02
(812) 640-07-04

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