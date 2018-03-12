Престиж
Валюта
₽
Ставка
7,50%
Сумма
от 1 000 000 ₽
Срок
390 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
80 137 ₽
Ставка
7,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|390 дней
|от 1 000 000 ₽
|7,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на текущий счёт
по заявлению клиента, выплаченные проценты с текущего счета могут перечисляться на счет вклада
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
не позднее одного месяца до окончания срока действия договра
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по ставке 3% годовых
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 12.03.2018 10:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Престиж» в 1 городе России
16 693
Справочная информация
ПАО «Объединенный Кредитный Банк». Московский офис
- Адрес
-
127051, г. Москва, ул. Трубная, д. 35
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 100-23-35 — единая справочная служба(495) 665-04-04
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,6% Ставка в долларах 3,25%
-
Банк Жилищного ФинансированияМаксимальная ставка в банке
Ставка 7,85% Срок 370 дней
-
Банк Жилищного ФинансированияМаксимальная ставка в банке
Ставка 7,85% Срок 190 дней
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