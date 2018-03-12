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Эксклюзив

Банк Казани, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
6,75%
Сумма
от 10 000 000 ₽
Срок
550 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
1 017 123
Ставка
6,75%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
550 дней
от 10 000 000 ₽ 6,75
550 дней
от 150 000 $ 1,25
550 дней
от 130 000 € 0,6
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
1 000 рублей, 15 долларов/евро; не позднее 185 дней до окончания срока действия вклада
Частичное снятие
возможно
неснижаемый остаток - 1 000 000 рублей, 1 500 долларов, 1 300 евро
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
27.02.2018 11:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Эксклюзив» в 5 городах России
1 610
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк экономического развития «Банк Казани»
Адрес
420066, г. Казань, ул. Солдатская, д. 1
Отделения и банкоматы
в городе Казань
Отделения 19 Банкоматы 54 посмотреть на карте
Телефоны
(843) 518-98-98

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