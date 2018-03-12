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Премиум

Банк Казани, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 8,10%
Сумма
от 10 000 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
814 438
Ставка
8,1%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день 367 дней 550 дней
от 10 000 000 ₽ 8 8,1 7,95
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
1 000 рублей; для вкладов на 181 и 367 дней - не позднее 90 дней до окончания срока, на 550 дней - не позднее 185 дней до окончания срока
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
27.02.2018 11:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Премиум» в 5 городах России
2 309
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк экономического развития «Банк Казани»
Адрес
420066, г. Казань, ул. Солдатская, д. 1
Отделения и банкоматы
в городе Казань
Отделения 19 Банкоматы 54 посмотреть на карте
Телефоны
(843) 518-98-98

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