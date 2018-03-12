Премиум
Банк Казани, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 8,10%
Сумма
от 10 000 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
814 438 ₽
Ставка
8,1%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|367 дней
|550 дней
|от 10 000 000 ₽
|8
|8,1
|7,95
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
1 000 рублей; для вкладов на 181 и 367 дней - не позднее 90 дней до окончания срока, на 550 дней - не позднее 185 дней до окончания срока
- минимальная сумма
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 27.02.2018 11:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Премиум» в 5 городах России
2 309
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк экономического развития «Банк Казани»
- Адрес
-
420066, г. Казань, ул. Солдатская, д. 1
- Отделения и банкоматы
-
в городе Казань
- Телефоны
-
(843) 518-98-98
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