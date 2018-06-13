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Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты или на счёт до востребования в зависимости от минимальной суммы вклада предоставляется карта VISA-Classic/MasterCard- Standard или VISA-Gold/MasterCard-Gold Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 100 000 рублей,1500 долларов/евро; не позднее 180 дней до окончания срока действия вклада Частичное снятие возможно по вкладам от 91 до 180 дней - частичное снятие средств не предусмотрено;

по вкладам от 181 дня - возможно по истечении 90 дней действия вклада до суммы неснижаемого остатка Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 30.05.2018 16:12

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.