Славный Капитал
Славия, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,90%
Сумма
от 300 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
37 109 ₽
Ставка
6,9%
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Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|от 91 до 120 дней
|от 121 до 150 дней
|от 151 до 180 дней
|от 181 до 366 дней
|от 300 000 ₽
|6,5
|6,6
|6,7
|6,5
|от 1 300 000 ₽
|6,7
|6,85
|6,9
|6,75
|от 91 до 120 дней
|от 121 до 150 дней
|от 151 до 180 дней
|от 181 до 366 дней
|от 5 000 $
|0,35
|0,5
|0,75
|1
|от 30 000 $
|0,5
|0,75
|1
|1,5
|от 91 до 120 дней
|от 121 до 150 дней
|от 151 до 180 дней
|от 181 до 366 дней
|от 5 000 €
|0,25
|0,3
|0,5
|0,6
|от 30 000 €
|0,3
|0,35
|0,5
|1
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на счёт банковской карты или на счёт до востребования
в зависимости от минимальной суммы вклада предоставляется карта VISA-Classic/MasterCard- Standard или VISA-Gold/MasterCard-Gold
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
100 000 рублей,1500 долларов/евро; не позднее 180 дней до окончания срока действия вклада
- Частичное снятие
-
возможно
- по вкладам от 91 до 180 дней - частичное снятие средств не предусмотрено;
- по вкладам от 181 дня - возможно по истечении 90 дней действия вклада до суммы неснижаемого остатка
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 30.05.2018 16:12
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Славный Капитал» в 7 городах России
12 468
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Славия»
- Адрес
- 117292, г. Москва, ул. Кедрова, д. 5а
- Сайт
- www.slaviabank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 969-24-15
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