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Славный Капитал

Славия, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,90%
Сумма
от 300 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
37 109
Ставка
6,9%

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Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 91 до 120 дней от 121 до 150 дней от 151 до 180 дней от 181 до 366 дней
от 300 000 ₽ 6,5 6,6 6,7 6,5
от 1 300 000 ₽ 6,7 6,85 6,9 6,75
от 91 до 120 дней от 121 до 150 дней от 151 до 180 дней от 181 до 366 дней
от 5 000 $ 0,35 0,5 0,75 1
от 30 000 $ 0,5 0,75 1 1,5
от 91 до 120 дней от 121 до 150 дней от 151 до 180 дней от 181 до 366 дней
от 5 000 € 0,25 0,3 0,5 0,6
от 30 000 € 0,3 0,35 0,5 1
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты или на счёт до востребования
в зависимости от минимальной суммы вклада предоставляется карта VISA-Classic/MasterCard- Standard или VISA-Gold/MasterCard-Gold
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

100 000 рублей,1500 долларов/евро; не позднее 180 дней до окончания срока действия вклада

Частичное снятие
возможно
  • по вкладам от 91 до 180 дней - частичное снятие средств не предусмотрено;
  • по вкладам от 181 дня - возможно по истечении 90 дней действия вклада до суммы неснижаемого остатка
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
30.05.2018 16:12
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Славный Капитал» в 7 городах России
12 468
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Славия»
Адрес
117292, г. Москва, ул. Кедрова, д. 5а
Сайт
www.slaviabank.ru
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Телефоны
(495) 969-24-15

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