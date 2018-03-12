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Валютный - 367 дней

Кузбассхимбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
0,80%
Сумма
от 1 000 $
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата ежеквартально
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
8 $
Ставка
0,8%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
367 дней
от 1 000 $ 0,8
367 дней
от 1 000 € 0,6
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально на счёт до востребования
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
500 долларов/евро
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
21.02.2018 17:07
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Валютный - 367 дней» в 1 городе России
1 378
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Кузбассхимбанк»
Адрес
650040, г. Кемерово, ул. Юрия Двужильного, д. 12
Отделения и банкоматы
в городе Кемерово
Отделения 2 посмотреть на карте
Телефоны
(3842) 38-50-79

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