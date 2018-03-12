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Классический

Солидарность (Самара), вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
380 137
Ставка
7,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
91 день 181 день 370 дней
от 10 000 ₽ 6 6,5 7
от 1 300 000 ₽ 6,25 6,75 7,25
от 5 000 000 ₽ 6,5 7 7,5
91 день 181 день 370 дней
от 100 $ 0,5 1 1,5
от 1 000 $ 0,75 1,25 1,75
от 10 000 $ 1 1,5 2
91 день 181 день 370 дней
от 100 € 0,25 0,25 0,75
от 1 000 € 0,25 0,5 0,75
от 10 000 € 0,25 0,75 1
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
19.02.2018 16:10
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классический» в 16 городах России
3 626
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Солидарность»
Адрес
443099, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 90
Отделения и банкоматы
в городе Самара
Отделения 6 Банкоматы 15 посмотреть на карте
Телефоны
(846) 203-44-44
(846) 379-78-78

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Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Пенсионный депозит (без капитализации) 7,75 1 000 ₽ Посмотреть
Премиальный (без капитализации) 7,5 10 000 000 ₽ Посмотреть
Отличный (при отсутствии расходных операций) 7,5 15 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный депозит (с капитализацией) 7,25 1 000 ₽ Посмотреть
Классический Плюс (без капитализации) 7,25 5 000 000 ₽ Посмотреть
Премиальный (с капитализацией) 7 10 000 000 ₽ Посмотреть
Классический Плюс (с капитализацией) 6,75 5 000 000 ₽ Посмотреть
Отличный (при совершении расходных операций) 5,5 15 000 ₽ Посмотреть
Премиальный (в иностранной валюте) 2,4 100 000 $ Посмотреть
Классический Плюс (в иностранной валюте) 1,75 10 000 $ Посмотреть
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