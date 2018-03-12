Классический
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
380 137 ₽
Ставка
7,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|91 день
|181 день
|370 дней
|от 10 000 ₽
|6
|6,5
|7
|от 1 300 000 ₽
|6,25
|6,75
|7,25
|от 5 000 000 ₽
|6,5
|7
|7,5
|91 день
|181 день
|370 дней
|от 100 $
|0,5
|1
|1,5
|от 1 000 $
|0,75
|1,25
|1,75
|от 10 000 $
|1
|1,5
|2
|91 день
|181 день
|370 дней
|от 100 €
|0,25
|0,25
|0,75
|от 1 000 €
|0,25
|0,5
|0,75
|от 10 000 €
|0,25
|0,75
|1
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 19.02.2018 16:10
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классический» в 16 городах России
3 626
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Солидарность»
- Адрес
-
443099, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 90
- Отделения и банкоматы
-
в городе Самара
- Телефоны
-
(846) 203-44-44(846) 379-78-78
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,25% Ставка в долларах 3%
-
Банк Жилищного ФинансированияМаксимальная ставка в банке
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-
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|7,5
|10 000 000 ₽
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|Отличный (при отсутствии расходных операций)
|7,5
|15 000 ₽
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|Пенсионный депозит (с капитализацией)
|7,25
|1 000 ₽
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|Классический Плюс (без капитализации)
|7,25
|5 000 000 ₽
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|Премиальный (с капитализацией)
|7
|10 000 000 ₽
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|Классический Плюс (с капитализацией)
|6,75
|5 000 000 ₽
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|Отличный (при совершении расходных операций)
|5,5
|15 000 ₽
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|Премиальный (в иностранной валюте)
|2,4
|100 000 $
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|Классический Плюс (в иностранной валюте)
|1,75
|10 000 $
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