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Премиальный (без капитализации)

Солидарность (Самара), вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 1 300 000 ₽
Срок
370 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
760 274
Ставка
7,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
370 дней
от 1 300 000 ₽ 7
от 5 000 000 ₽ 7,25
от 10 000 000 ₽ 7,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
10 000 рублей
Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:
не более 20% от суммы вклада на начало месяца
Минимальный неснижаемый остаток
процент от текущей суммы вклада: 80%
Досрочное расторжение
на льготных условиях
со 181-го дня - по ставке 5% годовых
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
19.02.2018 16:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Премиальный (без капитализации)» в 16 городах России
2 766
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Солидарность»
Адрес
443099, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 90
Отделения и банкоматы
в городе Самара
Отделения 6 Банкоматы 15 посмотреть на карте
Телефоны
(846) 203-44-44
(846) 379-78-78

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Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
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Пенсионный депозит (с капитализацией) 7,25 1 000 ₽ Посмотреть
Классический Плюс (без капитализации) 7,25 5 000 000 ₽ Посмотреть
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Классический Плюс (с капитализацией) 6,75 5 000 000 ₽ Посмотреть
Отличный (при совершении расходных операций) 5,5 15 000 ₽ Посмотреть
Премиальный (в иностранной валюте) 2,4 100 000 $ Посмотреть
Классический Плюс (в иностранной валюте) 1,75 10 000 $ Посмотреть
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