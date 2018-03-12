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Копилка

Камчаткомагропромбанк, вклад Все вклады банка
Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт, ИНН и СНИЛС.
Валюта
Ставка
7,25%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата ежеквартально
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
3 645
Ставка
7,25%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 50 000 ₽ 7,25
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально на счёт до востребования
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
06.03.2018 12:54
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Копилка» в 6 городах России
1 261
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Справочная информация
ПАО «Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк «Камчаткомагропромбанк»
Адрес
683031, Камчатская обл., г. Петропавловск-Камчатский, пр-т Карла Маркса, д. 23
Отделения и банкоматы
в городе Петропавловск-Камчатский
Отделения 3 Банкоматы 11 посмотреть на карте
Телефоны
(4152) 26-02-70

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